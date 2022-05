I festeggiamenti per San Simplicio.

Dall’11 al 15 maggio torna a Olbia la festa in onore di San Simplicio, vescovo e martire, patrono di Olbia e della Gallura. Tanti gli eventi tra festeggiamenti religiosi e civili nei quattro giorni dedicati al patrono.

Si inizia mercoledì 11 maggio alle 17 con il raduno delle bandiere e la sfilata sino alla Basilica di San Simplicio per la messa delle ore 19. Oltre alle quotidiane messe delle 19, seguita, il sabato, dai Vespri solenni, i grandi festeggiamenti religiosi si svolgeranno domenica 15 maggio. Alle 10 la cittadinanza accoglierà il vescovo monsignor Sebastiano Sanguinetti nella Basilica di San Simplicio per la Solenne Messa Pontificale delle 11:30 e a seguire la solenne processione per le vie della città con partenza e arrivo alla stessa basilica. Dopo la messa, in attesa della partenza della processione vi sarà il raduno dei gruppi folk e la loro esibizione.

Ricchi i festeggiamenti civili, a partire da mercoledì 11 maggio con lo spettacolo di fuochi d’artificio delle 21:30 e alle 22:30 al Parco Fausto Noce lo spettacolo “Isola in festa” presentato da Giuliano Marongiu. Giovedì in piazza San Simplicio alle 21:30 un serata di canti sardi, seguita alle 22 sul palco del parco Fausto Noce dal concerto dei Tazenda. La lunga giornata di venerdì si aprirà alle 10:30 con la decima edizione della Remata della Gioventù a cui si potrà assistere da via Redipuglia. Alle 18 al Fausto avrà inizio la Grandiosa sagra delle cozze con la serata di cabaret di Alessandro Pili alle 22. Sabato alle 16:30 si correrà il 19^ Palio della Stella “San Simplicio” con la benedizione di cavalli e cavalieri alle 16. Si proseguirà alle 20 in Basilica con il concerto di musica popolare della VI edizione di Mesu Maju in Coro e alle 22:30 al Fausto Noce Le Vibrazioni in concerto. Si terminerà domenica con la Rassegna regionale del folklore presentata da Giuliano Marongiu.