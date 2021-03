Murrighile all’Avis di Olbia.

Cambio di vertice all’Avis di Olbia, entra Gavino Felice Murrighile. Succederà dopo Alberto Ferrigno, che resterà nel direttivo con Efisio Mundula, Andrea Califano e Giovanni Contu. Il commercialista olbiese guiderà l’associazione per il quadriennio 2012-25. Eletti come vice Nelly Barra e Paolo Deiana, due figure importanti per il centro di donazione. All’amministrazione ci sarà Letizia Boccoli e tesoriere Andrea Zafferano.

La gestione dell’Avis Olbia vedrà anche nuovi volti. Si tratta di Davide Mazzone, Marcello Moro, Paolo Cherchi. Sarà presente onorario, eletto all’unanimità, Agostino Chiaffitella che per diversi anni ha guidato con ottimi risultati l’Avis di Olbia. “Ho voluto Chiaffitella nel direttivo per i suoi valori etici”, spiega Murrighile.

Tra le priorità del neo presidente c’è quella di incrementare la raccolta di sangue a Olbia. “In città da almeno tre anni c’è una drastica carenza di sangue – dichiara Murrighile -, faremo campagne divulgative anche nelle scuole per incrementare il numero di donatori nel territorio”. Un altro problema di Olbia è anche la carenza di medici nelle autoemoteche. “Incontrerò la prossima settimana l’assessore regionale della sanità a Cagliari per il reperimento di medici – continua -, poiché a causa della carenza dobbiamo spesso appoggiarci a Sassari”. Volontà del nuovo direttivo è anche collaborare con altre associazioni nel territorio per creare sinergie.

