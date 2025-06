Olbia regina dei grandi eventi, Balata: “Ci sarà uno spazio fisso per tutto l’anno”

L’assessore a Turismo e Spettacolo Marco Balata parla dei grandi eventi a Olbia

Che Olbia sia diventata la regina dei grandi eventi in Sardegna è evidente e l’assessore Balata rivela che la crescita continua. A luglio arrivano due giorni di Rds Summer festival e ad agosto ci sarà la scorpacciata del Red Valley, ma il 2026 sarà l’anno della svolta. Le due date annunciate da Vasco Rossi per il 12 e 13 giugno porteranno un’invasione di fan da tutta Italia. Un colpaccio portato a casa grazie al gioco di squadra col sindaco Nizzi, Salmo e il fratello Sebastiano Pisciottu e il patron del Red Valley. Ma in programma ci saranno anche altri big.

Il futuro della Olbia Arena

Ad accogliere il rocker di Zocca sarà il grande sterrato di via Libia. “Non sappiamo ancora quale sarà la capienza per i due concerti di Vasco, sono aspetti che gestisce il promoter, ma lì lo spazio a disposizione permette tante soluzioni”, spiega Marco Balata, assessore a Turismo e Spettacolo del Comune di Olbia. Durante l’anno quell’area di proprietà del Cipnes, il consorzio industriale della Gallura, ospita eventi di diversa natura ma Olbia sogna qualcosa di più stabile. Da tempo si parla di trovare un altro spazio. “Olbia è ormai una realtà consolidata per la gestione dei grandi eventi ed è una chiara volontà di questa amministrazione quella di trovare uno spazio fisso e adeguato – assicura Balata – era un obiettivo del programma elettorale e ci stiamo lavorando”.

Molo Brin crescita di Olbia

Negli ultimi anni la crescita è stata esponenziale le due date di Vasco a Olbia certificano questo traguardo. “È grazie ai concerti di Capodanno, al Jova Beach Party e al Red Valley se siamo arrivati a poter trattare e chiudere l’accordo con un big come Vasco”, spiega l’esponente della Giunta Nizzi. La notte di San Silvestro da anni si celebra con un concertone gratuito al Molo Brin. Ora lì ci sono i lavori e il Capodanno coi Pinguini tattici nucleari si diceva che sarebbe potuto essere l’ultimo lì. “In realtà non è detto, rivela Balata -. Non è ancora deciso e ci sono anche altre opzioni in campo con l’Autorità portuale, di sicuro non ci fermiamo”.

Oltre Vasco circolano nimi di altri big della musica italiana per l’estate 2026. “Già il risultato di portare qui le due date di Vasco è un grande risultato, al resto ci stanno lavorando i promoter – conclude Balata -. Nel frattempo facciamo un passo alla volta che con Rds e Red Valley abbiamo una grande stagione in corso. Poi, si vedrà”.

