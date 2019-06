L’indignazione del M5s sul rischio idrogeologico.

“In assenza del sindaco e del vicesindaco, il presidente del Consiglio comunale Giampiero Mura alla domanda contenuta nella nostra interrogazione su quali siano state le interlocuzioni avvenute tra l’amministrazione comunale e quella regionale in merito alle opere sulla mitigazione del rischio idrogeologico in città, ha candidamente affermato: Non voglio rispondere. Una dichiarazione che ci lascia interdetti”.

Queste le parole dei consiglieri comunali del M5s, Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio, dopo le non risposte ricevute in Consiglio alla loro interrogazione presentata immediatamente dopo la recente alluvione verificatasi in Emilia Romagna. “Questa è l’ulteriore dimostrazione di quanto l’attuale amministrazione cittadina tenga alla sicurezza degli olbiesi. Sinceramente non ci aspettavamo un immobilismo di tale fatta che riteniamo inaudito”.

