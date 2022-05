La dimenticanza davanti all’ufficio turistico di Olbia.

“Scusi dove si trova l’ufficio turistico di Olbia?”. Non sono poche le domande rivolte ai primi turisti in arrivo in città, alla ricerca di informazioni per trascorrere le loro vacanze, dove alcuni di loro hanno chiesto addirittura se esiste.

A generare i dubbi è la mancanza dei cartelli davanti all’ufficio turistico di Olbia, che si trova nel municipio, aperto al pubblico ma non segnalato fuori dall’ingresso come accadeva invece gli altri anni. E non è sfuggito nemmeno all’occhio di alcuni residenti, i quali ne hanno discusso sui social, lamentando la dimenticanza, destinata a generare spaesamento nelle migliaia di turisti che arriveranno a Olbia, nonostante l’ufficio turistico sia sempre aperto ed efficiente.