La rinascita del Corso di Olbia.

I tempi bui delle saracinesche chiuse sono solo un brutto ricordo. Quest’anno sulla via principale del centro storico olbiese, il “corso”, si sono susseguite numerose nuove aperture. Negozi, bar e ristoranti che sono andati ad impreziosire il salotto buono di Olbia.

Sulla zona che parte dal Municipio di via Dante Alighieri fino a piazza Regina Margherita (via Regina Elena) sono sorti locali di ristorazione e negozi di vario genere. Sono nuove aperture, ad esempio, “My soul” (bar), “Hotel Kkult”, “Gap” (ristorante), “Giano” (ristorante), “Corso 51” (bar e ristorante), “Mamoi” (negozio abbigliamento) Mentre ad aver scelto il Corso Umberto come location commerciale sono: “Caramelle stregate” (negozio) e “Welcome to Urban” (negozio di abbigliamento) .

“Ci siamo trasferiti qui da 3 mesi. Le vendite sono state più che positive, complice anche un Corso Umberto più vivibile e più bello esteticamente”, dichiara Rossella, dipendente di “Welcome to Urban”, negozio di abbigliamento sportivo situato a pochi passi dal municipio.

Si dovrebbe osare di più. La pensa così Giuseppe, responsabile del bar “Namasté”: “La Ztl? Ha valorizzato la zona, ma lo stesso non si può dire per le attività sulle vie secondarie. Noto con tristezza che il corso di Olbia é ancora spaccato a metà. Oltre la Piazza Margherita non c’è nulla. Magari con il trasferimento dell’Università in centro si potrebbe creare una realtà simile a quella di Sassari rendendo la città fruibile anche in inverno”.

Intanto, gli affitti dei locali commerciali, nell’ultimo anno, sono volati alle stelle. Si parte dai 1500 metri quadri per una vetrina sul corso a salire. Secondo Salvatore Sanna, agente immobiliare di Olbia Casa, ad influire positivamente sul trend è complice anche la Ztl. “Ha dato una boccata d’aria d’ossigeno ai commercianti. Questo spiega anche il trend positivo nella vendita e affitto dei locali commerciali sulla via principale del centro storico – dice -. Ormai non ci sono solo bar e negozi. Il centro storico di Olbia sta diventando anche un piccolo centro d’affari e questo è anche grazie alla Ztl. Sono sicuro che i commercianti del Corso siano concordi con questa opinione”.

(Visited 1.691 times, 1.249 visits today)