A Olbia la presentazione del libro “Un giorno lo dirò al mondo”.

Mercoledì 14 aprile, alle 17 e 30, a Olbia la Rassegna Primavera con gli Autori, incontra Alessandro Milan, con l’ultimo suo libro dal titolo “Un giorno lo dirò al mondo”. L’incontro sarà in n diretta streaming sul canale Youtube della Biblioteca Civica Simpliciana.

E’ a metà tra l’inchiesta giudiziaria e il racconto autobiografico “Un giorno lo dirò al mondo”, il nuovo libro di Alessandro Milan per Mondadori, ispirato alla vicenda dell’italo-americano Derek Rocco Barnabei, giustiziato in Virginia nel 2000 dopo la condanna a morte per l’uccisione della fidanzata Sarah Wisnosky.

La sentenza arrivò nel 1993 al termine di un processo indiziario durato tre settimane e Milan seguì da vicino per Radio 24 la vicenda. Il giornalista intervistò più volte Barnabei e collaborò a due straordinarie dirette dal braccio della morte; oggi, in queste pagine, ripercorre un incontro umano che lo ha investito e segnato personalmente. Per vent’anni Milan ha cercato risposte agli interrogativi e ai dubbi sulla verità di Derek, seppure nella convinzione che nessuna risposta possa giustificare la barbarie di una condanna a morte.

Condannato a morte per violenza sessuale e omicidio, Barnabei si dichiarò innocente e vittima di un complotto. In molti si mobilitarono contro la sentenza: intervennero esponenti politici, il Parlamento europeo – che adottò all’unanimità una risoluzione sulla pena di morte citando nel documento il caso Barnabei, definendolo controverso, e chiedendo di commutare la condanna in ergastolo. Persino papa Giovanni Paolo II si unì agli appelli. Tuttavia gli estremi tentativi di bloccare l’esecuzione non sortirono alcun effetto.

Alessandro Milan, giornalista radiofonico presso Radio24 è presidente dell’associazione “Wondy sono io”, impegnata nella diffusione della cultura della resilienza. Scrive nel 2018 il libro “Mi vivi dentro”, pubblicato da Dea Planeta, mentre nel 2019 pubblica “Due milioni di baci” sempre per Dea Planeta.

L’incontro con Alessandro Milan è organizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Padru e con la libreria Ubik. Dialoga con l’autrice Salvatore Gusinu.

