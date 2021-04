Gelate in Gallura, anche a Padru deliberato lo stato di calamità naturale

Le domande entro il 23 aprile.

Si aggiunge anche Padru alla lista dei comuni che hanno deliberato lo stato di calamità naturale in seguito alle gelate notturne avvenute in moltissime zone dell’isola tra il 7 e l’8 aprile.

La stessa decisione è stata presa anche da altri Comuni del nord Sardegna, come Loiri Porto San Paolo e Alghero. Gravi i danni alle coltivazioni che proprio in questo periodo iniziavano a germogliare. La maggiore preoccupazione riguarda i vigneti ma in pericolo ci sono anche ortaggi e frutta.

I soggetti interessati potranno presentare domanda a decorrere da oggi e sino alla data del 23 aprile. A tal fine dovranno compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Padru o direttamente presso l’ufficio protocollo.

La modulistica, debitamente compilata e corredata di copia di carta di identità fronte retro, dovrà pervenire mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo o invio alla pec protocollo@pec.comune.padru.ss.it. Sarà compito del Comune trasmettere le richieste pervenute alle Autorità competenti ai fmi della loro valutazione.

(Visited 81 times, 81 visits today)