Vandali al Pronto Soccorso di Olbia.

Vandali in azione al Pronto Soccorso di Olbia. Qualcuno si è accanito contro le sedie della sala d’attesa, staccandole.

Ad accorgersi un paziente che si è recato al pronto soccorso il 30 dicembre, trovando alcune sedute a terra.

Oggi, la situazione è stata ripristinata ma mancano un paio di sedute, quelle che forse sono state portate via dagli stessi autori del presunto atto vandalico.

Non è la prima volta. A raccontarlo è una paziente che si era recata là due mesi fa, riferendosi però alla situazione delle sedie della sala riservata ai pazienti accettati. “Sono arrivata li con mia figlia che non stava in piedi e per mezz’ora l’ho tenuta in braccio perché le sedie interne dove c’è l’astanteria sono in tutto 5 di cui 2 rotte”.

