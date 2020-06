A Olbia la protesta degli ambulanti del mercato di San Pantaleo

Il sit in degli ambulanti.

E’ prevista per domani, giovedì 25 giugno la protesta degli ambulanti a Olbia. Un sit in per esprimere tutta la preoccupazione per un settore messo in ginocchio dalla crisi del coronavirus e in disaccordo con le decisioni del Comune.

La manifestazione si svolgerà domani dalle ore 9 alle 13 nella piazza di fronte al municipio comunale per esprimere disaccordo con le decisioni del Comune di Olbia sul futuro della posizione lavorativa di circa 60 ambulanti con il quale le problematiche in conseguenza all’ordinanza Comunale che vieta la riapertura del mercato di San Pantaleo.

