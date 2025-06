A Olbia torna la rassegna letteraria “Sul filo del discorso”

La rassegna letteraria “Sul filo del discorso” torna a Olbia.

Dal 23 giugno al 15 settembre, a Olbia, in piazza dello Scolastico, si terrà la tredicesima edizione della rassegna letteraria “Sul filo del discorso”, evento patrocinato dal Comune di Olbia e organizzato dalla Biblioteca Civica Simpliciana. Sul palco si avvicenderanno nomi di spicco della narrativa, del giornalismo, della divulgazione scientifica e della comicità italiana.

La manifestazione, a ingresso libero e gratuito, è ormai un appuntamento culturale irrinunciabile per residenti e turisti, capace di coniugare qualità, intrattenimento e riflessione.

Così commenta l’assessora alla cultura Sabrina Serra: «Questa rassegna è il cuore pulsante dell’estate culturale olbiese, un progetto che cresce di anno in anno. Con questa manifestazione vogliamo offrire un’estate all’insegna dell’incontro e della condivisione. La cultura deve essere accessibile, viva, partecipata e la rassegna di Olbia rispecchia questo nostro approccio».

Il calendario 2025 si apre il 23 giugno con lo scrittore Pietro Grossi e si chiude il 15 settembre con Elena Bombardelli, in un incontro speciale dedicato agli studenti. In programma oltre 25 appuntamenti con autori del calibro di Massimo Carlotto, Guido Tonelli, Gene Gnocchi, Daniel Lumera, Marco Bonini, Ruben Razzante, Stefano Vicari, Valentina Ghetti, Luca Sommi e molti altri. Non mancheranno serate dedicate alla divulgazione scientifica, alla memoria storica, all’impegno civile e alla narrativa per ragazzi, in una rassegna che, come sempre, si distingue per equilibrio, profondità e varietà.

