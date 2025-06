Olbia ricorda Vittorio Careddu, aveva solo 48 anni

Il ricordo di Vittorio Careddu a Olbia.

La famiglia Careddu – Carta ha voluto ringraziare profondamente tutti coloro che, in questi giorni di dolore, hanno dimostrato vicinanza con messaggi, fiori e presenza in seguito alla prematura scomparsa di Vittorio Careddu. L’uomo, scomparso a Olbia a soli 48 anni, viene ricordato con grande affetto e commozione da amici e parenti.

Per onorare la sua memoria, martedì 10 giugno alle ore 19, nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora de La Salette a Olbia, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio. I familiari invitano tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato a unirsi a loro in preghiera, sottolineando l’importanza del sostegno e della vicinanza in questo momento di grande tristezza. La celebrazione sarà un’occasione di raccoglimento per mantenere vivo il ricordo di Vittorio.

