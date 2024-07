Non aumentano solo i costi degli autobus per Olbia, ma anche i disagi

Il biglietto per l’autobus da Palau all’aeroporto di Olbia è passato da 3,10 a 15 euro: ma in compenso ci sono disagi e passeggeri lasciati a terra. Difficile comprendere un simile aumento delle tariffe della Turmo Travel, praticamente quintuplicate. Ma è tanto il rammarico nel vedere come funzionano i trasporti in Sardegna. “Capisco che siamo in alta stagione e ci possano essere disagi, ma a fronte di un simile aumento è assurdo quello che capita ogni giorno”, racconta un passeggero a GalluraOggi.

“Arrivati al porto di Palau, prima che arrivasse l’autobus c’era già la ressa per conquistare un posto a bordo e non era possibile acquistare biglietti nella stazione marittima – spiega il protagonista dell’avventura con Turmo Travel -. Lunghe le trattative per salire a bordo, con almeno una decina di passeggeri che è stata lasciata a Terra. Sotto il sole sulle banchine di Palau. Impossibile pagare col bancomat, a bordo accettavano solo contanti. Questo ha creato ulteriori rallentamenti delle procedure. Alcuni passeggeri sono pure rimasti in piedi, non so quanto fosse regolare”. Il quadro che ne esce è drammatico. “Non so da cosa dipenda la qualità del servizio e come si possa contrastare l’aumento dei costi, ma è una vergogna per i sardi e per i turisti”.

