Nuova edizione di “Scienza in piazza” a Olbia

A Olbia torna “Scienza in Piazza” con oltre 500 studenti protagonisti nella due giorni che si terrà il 20 e 21 novembre. La città si trasforma nella capitale della divulgazione scientifica con la quarta edizione di un evento che coinvolge 14 scuole della Gallura e con oltre 500 studenti. Organizzato dall’assessorato comunale alla Cultura e dall’associazione Amici della Biblioteca Simpliciana, l’evento si terrà presso il Museo Archeologico. Per due giorni diventerà un polo di esperimenti, conferenze e laboratori interattivi dedicati alla scienza in tutte le sue declinazioni.

Scuole da Olbia, Tempio, La Maddalena e Arzachena

“Scienza in piazza” si svolgerà in due fasce orarie, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18, con un fitto programma di esposizioni scientifiche e conferenze pensate per coinvolgere tanto gli studenti quanto il pubblico cittadino. L’obiettivo è quello di avvicinare la scienza a tutti, rendendola accessibile e appassionante anche per chi non ha una formazione tecnica. Dopo aver accolto più di 5.000 visitatori nell’edizione del 2023, gli organizzatori puntano a superare questi numeri con un’edizione ancora più ricca e coinvolgente. Le scuole partecipanti provengono non solo da Olbia, ma anche da Tempio, Arzachena e La Maddalena, a testimonianza di come “Scienza in Piazza” stia diventando un punto di riferimento per tutta la provincia di Sassari.

Il programma:

