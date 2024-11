Differenziata record a San Teodoro, a ottobre si è raggiunto l’86,5%

Grande successo della raccolta differenziata a San Teodoro

È stata un’estate dai grandi numeri a San Teodoro per la raccolta differenziata dei rifiuti, con picco record a ottobre. Alla data del 30 ottobre, ha raggiunto 5.506 tonnellate con una percentuale della raccolta differenziata che è arrivata all’82,6%. Nel solo mese di ottobre la percentuale è arrivata all’86,5%.

“Nell’ottica della difesa dell’ambiente e del controllo del territorio, la Polizia municipale ha eseguito oltre 100 sopralluoghi per la verifica di eventuali discariche abusive e per combattere l’abbandono dei rifiuti, elevando 44 multe. “Sono risultati importanti – dice Fabiano Decandia, delegato comunale all’Ambiente – grazie ai quali abbiamo ricevuto il premio di Legambiente quale Comune Riciclone Costiero con una raccolta differenziata media superiore all’80% nel corso del 2023. Per un comune con una elevata presenza fluttuante che passa dai 5mila agli oltre 100mila abitanti nel corso della stagione estiva mantenere una raccolta differenziata che supera l’80% è un risultato molto importante”.

“Abbiamo potenziato servizi già esistenti e ne abbiamo introdotto di nuovi sempre con l’obiettivo del controllo e del presidio del nostro territorio. In questi anni abbiamo investito sempre più tempo e risorse, potenziando le isole ecologiche presenti nella maggior parte delle nostre spiagge, migliorando il servizio delle isole ecologiche itineranti in funzione da giugno a settembre e inoltre abbiamo introdotto la pulizia manuale delle spiagge eliminando la pulizia meccanizzata”.

“Stanno per partire nuovi progetti – aggiunge Decandia – In primo luogo per quanto riguarda la fruizione della spiaggia della Cinta e per la difesa del nostro habitat e a breve avremo l’apertura dell’ampliamento dell’Ecocentro. Un ultima considerazione è quella che i mesi di spalla stanno diventando sempre più importanti e il crescente numero di turisti presenti fa registrare maggiori percentuali di raccolta differenziata elevata, ma soprattutto una maggiore quantità di rifiuti prodotti e questo fa bene sperare per un allungamento della stagione. Ottobre è stato un mese record per la quantità di rifiuti prodotti con una raccolta differenziata pari all’86,5%. L’obiettivo è quello di tenere sempre una percentuale di raccolta differenziata oltre l’80%”.

