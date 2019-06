Appuntamento per il 24 giugno.

Un seminario gratuito su LinkedIn il principale social network dedicato al mondo del lavoro. E’ un incontro da non perdere quello in programma a Olbia lunedì prossimo 24 giugno alle 10 e 30 nell’Aula Magna dell’Aeroporto Costa Smeralda.

Ci sarà il manager di LinkedIn Alessandro Gallo a parlare del social network e a spiegare come migliorare il profilo, creare connessioni, trovare i modi migliori per aumentare i contatti e usare al meglio lo strumento principe della ricerca di lavoro sul web.

ll seminario in programma a Olbia fa parte di un ciclo di quattro appuntamenti su LinkedIn che l’Aspal organizza in Sardegna. Per partecipare si può contattare il Centro per l’impiego di Olbia Via Romagna, 10, tel. 0789 293705 email [email protected]

