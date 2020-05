Olbia, i senzatetto la notte alla palestra di Isticadeddu fino al 3 giugno

La nuova ordinanza.

Il Comune di Olbia ha deciso di limitare il rischio contagio da coronavirus anche tra chi è senza fissa dimora.

Ieri il sindaco di Olbia ha firmato l’ordinanza che per continuare a ridurre il numero degli ospiti nelle stanze del dormitorio comunale di via Canova e prolungare l’utilizzo della palestra della scuola elementare del 3° Circolo in località Isticadeddu,

I locali della palestra saranno a disposizione, salvo proroghe, fino al 3 giugno e consentiranno così di distanziare meglio gli ospiti del dormitorio. Nel frattempo, la protezione civile ha provveduto ad allestire il locale per favorire l’accoglienza notturna dell’ospite, e i servizi sociali ad assicurare la necessaria assistenza.

