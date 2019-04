Natzionale sarda di calcio in campo a Olbia il 2 giugno contro la Corsica

Derby Sardigna – Corsica durante il trofeo Manlio Selis.

Il due giugno alle 20:30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, nell’ambito del torneo mondiale Manlio Selis di calcio giovanile, si svolgerà il derby delle isole. La Natzionale sarda di calcio sfiderà la squadra della Corsica nel trofeo che sarà dedicato a Edmond Simeoni ed Antoni Simon Mossa.

Dopo il debutto a Nuoro del 19 marzo, la Natzionale Sarda affronterà la prima sfida internazionale contro i corsi in un derby mediterraneo. Una partita carica di significati e contro un avversario di prestigio che ha già disputati diversi incontri amichevoli con nazionali riconosciute nel’ambito della FIFA.

Per la Natzionale sarda, guidata da Bernardo Mereu, sarà l’occasione per confrontarsi in ambito internazionale e consolidare e rafforzare il gruppo dei giocatori.

Alla conferenza stampa di presentazione della partita hanno partecipato i membri delle delegazioni sarda e corsa, formata da rappresentanti delle due federazioni calcistiche, da rappresentanti istituzionali e dagli sponsor delle due squadra, a testimoniare il grosso sforzo organizzativo di entrambe le squadre.

“Oggi presentiamo una partita storica per la Natzionale Sarda – ha commentato Gabrielli Cossu, presidente di FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu – e non potevamo che iniziare il nostro cammino internazionale con un popolo a noi legato da rapporti di amicizia e stima reciproca. Abbiamo deciso di dedicare questo trofeo a due intellettuali e uomini pubblici che hanno saputo rappresentare al meglio lo spirito dei nostri due popoli, e siamo certi che se potessero Antoni Simon Mossa e Edmond Simeoni sarebbero molto felici di questa partita e sarebbero stati sugli spalti a tifare Sardigna e Corsica.”

“Ringraziamo la Federazione Sarda e la Sardegna per averci accolto da isole sorelle quali siamo – ha dichiarato Andrè di Scala, presidente della Federazione Calcistica della Corsica – e puntiamo a rappresentare al meglio le nostre due isole attraverso il calcio. Siamo felici di essere ad Olbia, oltre per la vicinanza geografica e linguistica, anche perchè già 5 anni fa avevamo dato la nostra disponibilità per organizzare una partita amichevole di beneficenza per sostenere la città all’indomani dell’alluvione. Lavoreremo con i fratelli sardi anche in vista della gara di ritorno che si disputerà in Corsica a Porto Vecchio nel 2020.”

“Ringraziamo tutte le istituzioni oggi presenti e che ci stanno dimostrando il loro sostegno e vicinanza, ad iniziare dal Comune di Olbia oggi rappresentato dall’Assessore allo Sport Silvana Pinducciu che da subito ha sposato il progetto – ha aggiunto Vittorio Sanna, direttore generale della Natzionale Sarda – Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, salvo impegni relativi a playoff o playout delle varie società di club, contiamo di avere a disposizione di mister Bernardo Mereu tutti migliori giocatori professionisti sardi che ci hanno già espresso la loro disponibilità.»

