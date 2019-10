Olbia, la tratta di Volotea per Verona confermata anche per il periodo invernale

Due i collegamenti settimanali.

Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, guarda avanti e gioca d’anticipo riconfermando, per la prima volta anche durante la stagione invernale, la rotta in partenza da Olbia con destinazione Verona. Su questo collegamento saranno 9.000 i posti in vendita. Volotea opererà la rotta invernale due volte a settimana:

Olbia – Verona : giovedì 11:45 /domenica 12:15

: giovedì 11:45 /domenica 12:15 Verona – Olbia: giovedì 10:00 / domenica 10:30

Durante il 2019, nel periodo da gennaio a settembre, oltre 268.000 passeggeri hanno scelto Volotea per volare da o per Olbia, pari ad un incremento del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il vettore ha operato più di 2.000 voli al Costa Smeralda, raggiungendo un load factor del 96% e collegando Olbia con 11 destinazioni: 8 verso mete italiane – Bari, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona e Milano Bergamo – e 3 verso città francesi – Bordeaux, Nantes e Strasburgo.

“I risultati ottenuti negli ultimi mesi sono molto soddisfacenti – afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – e il collegamento dalla Sardegna alla volta del Veneto è stato accolto dai passeggeri con grande entusiasmo. Siamo davvero felici di riconfermarlo, per la prima volta anche per i mesi più freddi, proponendo voli sempre diretti e con tariffe concorrenziali. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un’ulteriore crescita della nostra compagnia a Olbia”.

Volotea, è presente a Olbia dal 2012 e, a settembre, ha superato il suo 1° milione di passeggeri trasportati a livello locale. Nel 2019 l’offerta del vettore a Olbia è stata di 294.000 posti (+32% rispetto al 2018). Volotea, infine, si attesta come la seconda compagnia a Olbia per numero di destinazioni collegate.

(Visited 141 times, 141 visits today)