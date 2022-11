Olbia, chiude per lavori la sopraelevata di via Vittorio Veneto

Chiude la sopraelevata di Via Vittorio Veneto, ad Olbia.

Avanzano i lavori per la conclusione della nuova strada, che sostituisce quella sul ponte tombato. Per consentire gli interventi, la sopraelevata di corso Vittorio Veneto è stata chiusa dal 21 novembre e fino alla mezzanotte di venerdì 25 novembre.

Lo dice la nuova ordinanza, che ha come oggetto le “opere di mitigazione del rischio idraulico del territorio di Olbia – Bacino Rio Gadduresu – Opere incongrue. Demolizione e ricostruzione del ponte sul canale tombato in via Vittorio Veneto”. Accanto all’ordinanza anche i nuovi cartelli che regolano la circolazione stradale in via Vittorio Veneto.

