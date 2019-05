I chioschi più consigliati.

Tanti i chioschi di San Simplicio che si contendono il titolo, consigliati da esperti assaggiatori, i loro clienti che li vantano e li consigliano a chi oltre al classico panino a salsiccia cerca il prelibato panino ai polpi, ricetta tradizionale di Olbia, o quello con la salsiccia.

Tanti i nomi citati più e più volte tra cui il panino ai polpi di Quirico Mele, proprietario del ”My bar” in via Regina Elena che ha la postazione al Fausto Nocs, da Alessandro Muntoni e Anna Eretta, Pinzellu, Corroncia, Malp bar in via Galvani e l’associazione ”Un incontro una speranza” che dona il ricavato in beneficenza in via Fausto Noce.

Insomma non resta che andare a far visita ai chioschi del Parco Fausto Noce ed assaporare la vasta scelta che i paninari propongono per decretare il vostro panino preferito.

