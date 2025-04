Parcheggi lontani dall’aeroporto di Olbia, attivo il servizio navetta

La questione parcheggi vicino l’aeroporto di Olbia.

A causa dei lavori per la nuova linea ferroviaria che collegherà il centro città all’aeroporto, gran parte del parcheggio riservato agli operatori dello scalo sarà temporaneamente soppressa. L’area, finora utilizzata da lavoratori e equipaggi, verrà infatti occupata dal cantiere Rfi, finanziato con fondi Pnrr e destinato a concludersi entro il 2026. In risposta, il Comune ha attivato una convenzione tra Rfi e Aspo, riservando 332 stalli in aree comunali vicine, con il supporto di Geasar ed Enac.

Vista la distanza, Rfi garantirà un servizio navetta per agevolare gli spostamenti fino all’aerostazione. Tuttavia, non mancano le criticità: l’Ugl ha sollevato preoccupazioni circa la sicurezza e l’efficienza delle nuove aree di sosta, in gran parte prive di sorveglianza, illuminazione e poco adatte al periodo estivo, quando la presenza di turisti potrebbe aggravare i disagi. Inoltre, secondo il sindacato, l’incertezza sulla disponibilità dei parcheggi e sull’affidabilità del servizio navetta rischia di compromettere la puntualità dei voli e il regolare svolgimento delle attività aeroportuali, soprattutto nelle fasce orarie più delicate. La questione, dunque, rimane aperta e tutt’altro che condivisa da tutti i soggetti coinvolti.

