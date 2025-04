A Luras le celebrazioni del Triduo Santo, gli appuntamenti

Gli appuntamenti del Triduo Santo a Luras.

Nella parrocchia di Nostra Signora del Rosario di Luras sono entrati nel vivo i riti del Triduo Santo, organizzati in stretta collaborazione con la Confraternita di Santa Croce. Un momento centrale dell’anno liturgico che, anche quest’anno, si rinnova con la partecipazione da parte della comunità locale, unita nel celebrare il cuore della fede cristiana: la Passione, Morte e Risurrezione di Cristo.

I riti del Giovedì Santo.

Giovedì Santo si è aperto con il sacramento della riconciliazione, disponibile dalle ore 9 alle 12 e nuovamente alle 16. In serata, alle ore 19, verrà celebrata la Santa Messa in Coena Domini, che commemorerà l’Ultima Cena di Gesù con i discepoli. Seguirà, alle ore 22, l’Ora Santa, un momento di intensa adorazione che inviterà i fedeli alla meditazione sull’agonia di Cristo nel Getsemani.

La Via Crucis del Venerdì Santo.

Venerdì Santo sarà anch’esso caratterizzato dalla possibilità di confessarsi dalle 9 alle 12. Alle ore 15 si terrà la Via Crucis per le vie del paese, durante la quale, all’altezza dell’undicesima e dodicesima stazione, si svolgerà il tradizionale rito de S’Incravamentu, che rievoca la crocifissione. La sera, alle ore 19, la Liturgia della Passione offrirà ai presenti l’Adorazione della Croce, seguita dal suggestivo rito de S’Iscravamentu e dalla processione del Cristo Morto, che attraverserà il paese in un’atmosfera di silenzio e raccoglimento.

La Veglia Pasquale chiuderà il Triduo Santo di Luras.

Sabato Santo sarà ancora dedicato alla preparazione spirituale con le confessioni, previste dalle ore 9 alle 12 e poi alle ore 16. Il momento culminante arriverà alle 22:30, con la solenne Veglia Pasquale: una celebrazione ricca di simboli, in cui la comunità accoglierà la luce della Risurrezione e rinnoverà le promesse battesimali.

La festa di Pasqua.

Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, si aprirà con la Santa Messa delle ore 8:30. Alle ore 10:30 si svolgerà il rito de S’Incontru, la processione che celebra l’incontro tra il Cristo Risorto e la Madonna, un momento profondamente toccante e amato dalla popolazione. A seguire, la Messa Solenne concluderà le celebrazioni, segnando il culmine della gioia pasquale.

