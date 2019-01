Niente parcheggi davanti alla stazione di Olbia.

Resteranno solamente uno stallo per il carico e scarico, due per il car sharing e uno per i disabili. A tutti gli altri mezzi, la zona davanti alla stazione di Olbia, compresa tra via Pala e via Milano, sarà interdetta la sosta. L’ordinanza di divieto pubblicata nei giorni scorsi dall’amministrazione sta arrivando a compimento.

Come annunciato, non potranno più essere parcheggiate le auto vicino alla stazione. Il provvedimento anticipa il progetto di riqualificazione dell’area alle spalle di Corso Umberto, che partità nei prossimi mesi in concomitanza con i lavori per trasformare l’ex palazzo Giordo nella sede dell’Università.

