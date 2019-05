Trovato l’accordo con la Provincia per il parco di Padrongianus.

Dopo un breve periodo di rinascita il parco Padrongianus è diventato terra di nessuno. Ma adesso l’area verde, situata ai piedi del Mater Olbia, potrebbe rinascere. Questo grazie all’accordo che il Comune di Olbia ha stipulato con la Provincia che prevede la gestione comunale del parco per 99 anni.



“Stiamo lavorando da subito a questa bellissima iniziativa – ha detto l’assessore comunale all’Ambiente Gesuino Satta -. La notizia più bella è che siamo riusciti ad ottenere la gestione del sito per 99 anni”.

Lavori di riqualificazione in vista? L’area tornerà ad essere forse anche più bella rispetto a dieci anni fa. “Ora ci stiamo mettendo nella direzione su come riconvertire l’area – ha detto Satta -. Il sindaco ha maturato delle idee e poi si farà il progetto”.

La trattativa tra il sindaco Settimo Nizzi e il commissario provinciale Guido Secchi per dare una nuova vita al parco pluviale, quello che fino al 2015 era diventato un’attrazione turistica gestita dalla Provincia Olbia-Tempio dal 2009 e chiuso per mancanza di fondi. Successivamente fu distrutto dall’alluvione del 2013 e chiuso due anni dopo. Qualcuno ha utilizzato l’area per far pascolare le mucche, ma ben più gravi sono il degrado e gli atti di vandalismo che si consumano periodicamente in uno dei più bei parchi della città.

