Urbanistica, il nuovo Piano urbanistico comunale di Olbia arriva in Consiglio: attesa per la seduta del 12 maggio.

Il Consiglio comunale di Olbia si prepara ad affrontare un passaggio fondamentale in materia urbanistica: il Piano urbanistico. Lunedì 12 maggio, alle 15:30, l’aula sarà infatti chiamata a votare sull’adozione del nuovo Piano urbanistico comunale – Puc -, aggiornato secondo le direttive del Piano paesaggistico regionale – Ppr – e del nuovo Piano di assetto idrogeologico – Pai -.

Si tratta di una versione rivista rispetto al documento del 2020, sul quale la Regione aveva sollevato numerose osservazioni critiche. Le modifiche annunciate sembrano riguardare in modo particolare le aree agricole, già al centro del dibattito in occasione delle precedenti pianificazioni.

Il Partito Democratico si riunisce sul nuovo piano.

Nei giorni scorsi, il Partito Democratico di Olbia ha convocato un primo incontro interno per esaminare le novità introdotte nella nuova proposta urbanistica. La riunione, promossa dal segretario cittadino Pietro Spano, ha coinvolto i consiglieri comunali del gruppo e i componenti della Commissione Urbanistica. L’obiettivo è quello di valutare le linee strategiche e definire l’orientamento da tenere nella prossima seduta consiliare.

Durante i lavori preparatori, i rappresentanti del gruppo hanno scelto di astenersi in attesa della documentazione ufficiale. La posizione definitiva sarà assunta solo dopo un confronto completo all’interno del partito, anche alla luce della delicatezza del tema e della riservatezza che accompagna i contenuti tecnici del piano.

Dal 2004 al 2020, tra tentativi e bocciature.

Il cammino del Puc Olbia negli ultimi vent’anni è stato segnato da battute d’arresto. Dopo il primo tentativo del 2004, non accolto dalla Regione, anche la versione del 2020 ha ricevuto una serie di rilievi che ne hanno di fatto impedito l’approvazione. L’attuale proposta punta a superare tali criticità con un nuovo impianto normativo, orientato a una pianificazione più coerente con le esigenze del territorio e con i vincoli sovraordinati.

Piano urbanistico comunale di Olbia: verso il voto in aula.

La seduta del 12 maggio rappresenterà un momento cruciale per l’amministrazione comunale e per i gruppi politici chiamati a pronunciarsi. Il nuovo piano, secondo quanto emerge, si discosterà significativamente dalla versione precedente, soprattutto per quanto riguarda le aree extraurbane.

