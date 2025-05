A Olbia torna la Distinguished Gentleman’s Ride

Moto, eleganza e beneficenza si ritrovano come ogni anno per l’appuntamento con Distinguished Gentleman’s Ride. La Dgr “è un evento motociclistico globale che unisce stile e beneficenza: migliaia di rider in abiti eleganti sfilano con moto classiche e vintage per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della salute maschile. Anche Olbia partecipa all’edizione 2025, in programma domenica 18 maggio”.

“Lo scopo è nobile: sostenere Movember, organizzazione internazionale che finanzia la ricerca sul cancro alla prostata, la salute mentale dell’uomo e la prevenzione al suicidio. La partecipazione è gratuita, ma è vivamente consigliata una donazione al momento della registrazione su www.gentlemansride.com, selezionando la città di Olbia. Solo i registrati potranno accedere ai dettagli del percorso”.

Appuntamento da Doppio Malto

“L’evento sarà ospitato, come nelle scorse edizioni, da Doppio Malto, che metterà a disposizione tutti i suoi spazi per una giornata di festa, passione e solidarietà. Ci saranno musica dal vivo, un walk-in tattoo corner, un artigiano della pelle che creerà accessori personalizzati in tempo reale, un artista calligrafo per decorare t-shirt, caschi e oggetti vari, un mercatino vintage e tante sorprese”.

“In programma anche la divertentissima slow race e una serie di premiazioni: Best Dapper, Best Lady Dapper, Best Coppia, Best Bike, Top Donor e – novità di quest’anno, vista la crescente presenza di famiglie e bambini – il premio Best KiDapper, per i più piccoli partecipanti in stile. Un’occasione unica per vivere una giornata su due ruote, tra eleganza, divertimento e impegno per una causa importante”.

