La Prologo di Olbia organizza Ville e vie in fiore a Pittulongu

La proloco di Olbia organizza un concorso a premi che coinvolgerà Pittulongu per una sfida a colpi di fiore. La sfida riguarda cittadini residenti e non residenti, proprietari e locatari di abitazioni e attività commerciali di Pittulongu. “L’obiettivo è di contribuire al decoro urbano e alla tutela ambientale curando l’immagine della località turistica olbiese rendendola più attrattiva e accogliente per i numerosi residenti e turisti stagionali. L’evento inizierà il 21 luglio e terminerà il 20 settembre.

Le categorie in gara e la giuria

-migliore via

-migliore abitazione

-migliore vetrina commerciale

La giuria tecnica sarà composta da due figure istituzionali e 5 esperti vivaisti di Olbia che hanno aderito con piacere all’iniziativa:

–Flor Gallura

–Tecnoverde Garden

–Garden Costa Smeralda

–Innavo Flora

–Green Solution di Fabrizio Morelli

Le premiazioni si terranno sabato 28 settembre.

Il termine ultimo per le iscrizioni, tramite pagina Facebook della Proloco, è il 20 luglio

Per contatti e info scrivere a proloco.olbia@gmail.com

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui