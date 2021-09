Il progetto per Pittulongu a Olbia.

La frazione di Pittulongu al centro di un nuovo progetto contro il rischio idrogeologico. I rovesci dello scorso weekend a Olbia hanno messo ancora a dura prova molti quartieri. In particolare, ad allagarsi sono state via Mar Egeo e via Mar Adriatico nella frazione.

Il sindaco Settimo Nizzi ha promesso dunque un nuovo progetto per mettere in sicurezza Pittulongu. “Sabato scorso sono andato a vedere di persona cosa era successo e ho parlato con i residenti giustamente arrabbiati, ascoltando le loro richieste – dichiara -. Proprio ieri mattina ho discusso con il dirigente del settore Urbanistica, presentando un progetto del Comune che creerà un canale che metterà in connessione la via Mar Egeo con la via parallela e precisamente con il canale che realizzammo prima del 2008”.

Nizzi entra ancora più nel dettaglio sul progetto. “Questo canale permetterà il deflusso delle acque mettendo in piena sicurezza la zona davanti alla chiesa e quelle case che spesso si allagano – spiega -. Oggi ho chiamato il capo condomino per ottenere una più celere approvazione per avere in tempi molto rapidi il terreno che è di loro proprietà per fare l’opera e spero che ci sarà la volontà da parte loro di collaborare con il Comune”.

