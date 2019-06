A Porto Rotondo l’inaugurazione dell’albergo boutique thelocal

Saranno 22 camere con ristorante panoramico e spa.

Porto Rotondo accoglie il thelocal Hotel and Restaurant: albergo boutique con 22 camere vista mare e ristorante panoramico di ricercato design e pregiati materiali locali. Il thelocal Porto Rotondo, primo albergo italiano della catena thelocal Hotels, apre le sue porte domani 14 giugno, candidandosi a diventare un punto di riferimento nell’hotellerie in Sardegna.

Eccezionale la sua posizione: elevata e discreta, gode di un panorama unico sul golfo di Porto Rotondo, che dista solo pochi minuti di macchina così come le più belle spiagge della Costa Smeralda. L’albergo combina uno stile moderno e contemporaneo con l’atmosfera tipica dei resort mediterranei: tutti gli ambienti sono progettati per dare risalto alla luce naturale e per consentire di vivere la vacanza in assoluto relax.

Al thelocal Porto Rotondo si mescolano armoniosamente grandi firme del design internazionale ed elementi naturali dell’isola, creando un ambiente fresco e raffinato, nuovo nel panorama alberghiero della Costa.

Appena dopo la zona ricevimento si apre la grande sala ristorante con una spettacolare vista sull’esterno. I divani in pelle, le moderne sedute e un grande tavolo di ginepro destinato alla condivisione, la rendono vivibile tutta la giornata. Il ristorante prende vita con le colazioni e resta in attività per tutto il giorno, a disposizione degli ospiti per un pranzo leggero da gustare anche a bordo piscina. Di sera apre agli ospiti esterni e offre un menu à la carte di raffinata cucina mediterranea basata sulle materie prime locali. Lo chef Fabrizio Crespi propone inoltre una creativa interpretazione di alcuni piatti della tradizione sarda da abbinare ai numerosi vini dell’isola, che l’ospite può scegliere tra le oltre 200 etichette conservate in cantina.

La grande terrazza dell’albergo, che inizia al piano ristorante, discende, grazie alla naturale pendenza del terreno, sul piano della piscina riscaldata, che è arredato con gazebo e lounger di design serviti da un piccolo bar all’aperto.

Ogni stanza è dotata di terrazza privata con vista sul mare e un ingresso indipendente. La Executive Suite, oltre 60 metri quadrati di benessere e comfort, è composta da due ambienti comunicanti pensati per godere insieme dei diversi momenti della giornata. Il suo terrazzo, arredato con chaise longue e un tavolo barbecue, occupa il punto più alto dell’albergo.

(Visited 37 times, 37 visits today)