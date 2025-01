Al Liceo Mossa di Olbia un incontro sulla Pratobello 24

Incontro a liceo scientifico Mossa di Olbia rivolto ai ragazzi per affrontare i temi della Pratobello 24 e la speculazione energetica. L’avvocato Michele Zuddas, uno dei principali portavoce dei movimenti contro la speculazione eolica, racconta la sua esperienza in città. “Ieri ho avuto l’onore di essere ospite al Liceo Scientifico Mossa di Olbia – spiega – per un incontro fondamentale sulla speculazione energetica, il diritto e la Legge Pratobello 24. È stato un momento davvero stimolante, dove ho potuto osservare da vicino l’attenzione e l’interesse dei ragazzi verso un tema tanto attuale e cruciale per il nostro futuro”.

“Durante il dibattito, ho notato con grande piacere la preparazione dei ragazzi. Hanno dimostrato di essere ben informati e pronti a confrontarsi con le sfide che la nostra società deve affrontare nel contesto energetico attuale. È stato incredibile vedere giovani così motivati a prendere una posizione chiara contro la speculazione energetica, nonostante i tentativi di far apparire questa pratica come “necessaria” da parte dei media mainstream”.

“La passione e l’impegno che manifestano nel voler cambiare le cose sono un vero esempio per tutti noi – continua l’avvocato Zeddas -. In quanto attivista, questo mi riempie di speranza. Anche se il mio lavoro non è sempre sotto i riflettori, continuo a portare avanti questa battaglia, scuola dopo scuola e paese dopo paese. Credo fermamente che il futuro sia nelle mani di queste nuove generazioni e sono onorato di poter contribuire al loro percorso di consapevolezza e attivismo. Grazie ai ragazzi del Liceo Mossa e a tutti coloro che condividono questa causa. La lotta continua”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui