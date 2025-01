L’Olbia divorzia dal suo capitano: “Grazie Luca La Rosa”

Luca la Rosa non è più un giocatore dell’Olbia

“Olbia Calcio 1905 comunica la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca La Rosa”. La società annuncia così il divorzio dal suo storico giocatore. Nei mesi scossi la crisi societaria aveva portato a un passo dalla rottura, ma la crisi era stata superata. Ora arriva l’annuncio della separazione consensuale.

“La società ringrazia il professionista La Rosa per l’impegno ed il sacrificio profuso in oltre 11 anni (200 presenze tra i professionisti con la maglia bianca e molti come leader e capitano) ma ringrazia soprattutto Luca per la dedizione e l’amore che ha saputo riservare per questa maglia in modo unico ed esemplare”. Le strade di divido, ma capito La Rosa resterà per sempre attaccato alla città e ai guardiani del faro.

“Olbia Calcio e tutto il suo staff augurano a Luca il meglio per il proseguo della sua carriera professionale e di raggiungere tutti gli obiettivi che un uomo come lui merita”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui