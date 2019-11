L’incidente in un incrocio al centro di Olbia.

E’ avvenuto oggi, intorno alle 12.30, lo scontro tra due auto in un incrocio al centro di Olbia che ha coinvolto i due conducenti, una donna di 44 anni e un uomo di 61, entrambi residenti a Olbia.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Pitagora e via Volta e secondo le prime ricostruzioni una delle due auto non avrebbe rispettato la precedenza colpendo l’altra vettura sul fianco facendola ribaltare.

All’interno dell’auto ribaltata si trovava il conducente di 61 anni, che è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale di Olbia con un lieve trauma cranico, mentre la donna apparentemente illesa è stata comunque trasferita al pronto soccorso per maggiori accertamenti.

