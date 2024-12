Premio letterario città di Olbia 2024: ecco chi sono i vincitori

Il 13 dicembre 2024 si è tenuto l’atteso premio letterario Città di Olbia, che giunge alla sua 11esima edizione. Un appuntamento molto sentito, nell’affollata biblioteca Simpliciana di Olbia, dove sono state premiate le opere finaliste della manifestazione.

Alla cerimonia di premiazione, divisa in 4 sezioni, sono state consegnate menzioni speciali e presentate le opere dal terzo al primo classificato. La commissione, composta dal presidente Filippo Pace, Emiliano Cau, Emilio Aresu, Paolo Russu e Maurizio Brianda, ha introdotto le opere degli autori delle diverse sezioni.

Per la sezione racconti brevi, ha ricevuto il primo premio “una storia da raccontare” di Alessandra Iorio, che non era presente durante la cerimonia. Per la sezione B “Racconti brevi in Gallurese e Logudorese” il primo classificato è stato Sandro Biccai con “Amen”. Presente anche una sezione per i giovani scrittori, dove sono state classificate le opere finaliste. Il primo premio è andato al 15enne Edoardo Rezza, con “Falene”.

L’ultima sezione, dedicata alle poesie in gallurese e logudorese, hanno visto i tre finalisti e il primo classificato è Gianfranco Garrucciu da Tempio Pausania con “Sinfonia D’Attugnu”. Le prime tre opere classificate saranno contenute in un volume antologico del Premio. Anche questa edizione del Premio letterario Città di Olbia, organizzata dalla biblioteca civica sempliciona e dal comune, è stata un grande successo, celebrando Olbia come città della cultura.

