Cala il prezzo del carburante a Olbia, ecco dove costa meno

A Olbia cala il prezzo del carburante

Per chi è in partenza da Olbia o per i turisti in arrivo è importante scegliere il rifornitore di carburante col presso cui servirsi. Soprattutto se intende compiere lunghe percorrenze, l’automobilista medio cerca il distributore meno caro in città. Questo perché un pieno di carburante può comportare un risparmio notevole, che si concretizza in tanti chilometri in più da percorrere.

Il 22 aprile scorso era stato inaugurato a Olbia il primo distributore di carburante a marchio Conad, a due passi dal supermercato “Spazio Conad” in loc. Olbia Mare, lungo la SS 125 che conduce al Mater Olbia.

Il distributore prometteva prezzi concorrenziali in controtendenza rispetto al mercato locale, suscitando l’apprezzamento dei consumatori ma allo stesso tempo l’allarme degli altri benzinai. In effetti, non immediatamente ma in un breve arco di tempo, l’effetto del prezzo del carburante Conad ha influito sugli altri distributori, che hanno dovuto calare il costo dei carburanti, forse per la grandissima affluenza di automobilisti al distributore Conad.

Il motivo del calo dei prezzi

Il prezzo medio dei carburanti, a Olbia, come nel resto dello stivale, è andato progressivamente calando, in seguito al consolidarsi di una tendenza al ribasso dei mercati internazionali, partita proprio, stando alle dichiarazioni del presidente dell’Unem (Unione Energie per la Mobilità) Gianni Murano, nella seconda metà di aprile. In questo periodo si era registrato il calo del Brent (una delle due principali tipologie di greggio, che viene estratto nel mare del Nord) da 90 dollari al barile a circa 80 dollari. Questo calo è ancora in corso e promette di prolungare ancora la tendenza al ribasso, con grande sollievo da parte degli automobilisti.

La situazione a Olbia?

Al momento dell’inaugurazione, la proposta di Conad era di 1,698 per il diesel, di euro 1,838 per la benzina e di 0,698 per il gas. Era stato possibile riscontrare un risparmio di circa 15 cent/litro per il diesel, circa 13 cent/litor per la benzina e di circa 12 cent/litro per il gas. Ogg,i 23 giugno, i distributori offrono mediamente la benzina a euro 1,844 per litro. Il gasolio è a euro 1,714 e il gas a 0,898 . Mentre Conad ha mantenuto la promessa del prezzo fisso, mantenendosi ancora abbondantemente al di sotto della media locale. Alla resa dei conti si può dire che Conad abbia intercettato in anticipo la tendenza al ribasso dei carburanti. Ma, anche se Il risparmio si è notevolmente ridotto, la sua offerta rimane ancora decisamente imbattibile e concorrenziale.

