La protesta contro il Mater Olbia.

Si sono ritrovati in un centinaio da tutta la Sardegna per manifestare contro l’apertura del Mater Olbia. Per farlo hanno scelto la forma di protesta più visibile: un sit-in proprio all’ingresso dell’ospedale. Al grido “la Gallura in lotta”, hanno ribadito la loro contrarietà al contributo pubblico alla struttura sanitaria ricevuto dalla Regione.

Un contributo che, secondo i manifestanti riuniti dai comitati per la Sanità della Sardegna, porta via risorse “agli ospedali pubblici”. Con bandierine, cartelli e striscioni gli attivisti chiedono ora risposte alle istituzioni e si schierano contro i tagli e i ridimensionamenti dei nosocomi esistenti.

