Raffiche di vento si abbattono su Olbia, disagi in diverse zone della città

Gli interventi dei Vigili del fuoco di Olbia.

Il forte vento che si è abbattuto oggi su Olbia ha creato non pochi disagi su tutto il comune e nelle zone limitrofe. I vigili del fuoco continuano incessantemente a spostarsi da una zona all’altra del comune per adempiere alle continue richieste di intervento da parte dei cittadini per liberare strade e riportare l’ordine.

Da Porto Rotondo a Pittulongu, da Bados a Viale Aldo Moro fino via Imperia, numerose le segnalazioni e le richieste di interventi a causa di alberi sradicati, tetti pericolanti e lampioni piegati.

Fortunatamente oltre la prevenzione di possibili catastrofi e messa in sicurezza di strade e domicili, nessuna persona, vetture o abitazioni hanno subito gravi danni.

