Muravera – Budoni rinviata per via del vento.

ARZACHENA 1 – 1 VIS ARTENA La partita è stata disputata nonostante il forte vento che ha condizionato il gioco di entrambe le squadre. Spettacolo non esaltante dunque, col pallone che seguiva traiettorie innaturali difficili da calcolare. Nella tempesta, le due squadre non hanno trovato le giuste misure per poter affondare il colpo vincente, e il primo tempo è terminato sullo 0 a 0. Nella ripresa, è arrivato il vantaggio della Vis Artena, sugli sviluppi di un calcio di punizione generato da un fallo di mano di Marco Ruzzittu al limite dell’area. Ammonito Ruzzitu, dal calcio di punizione susseguente è nato l’angolo da cui è scaturito il vantaggio degli ospiti, a segno con D’Alessandri, di testa. L’Arzachena non ci sta e spinge il pressing nell’area di rigore laziale, costringe gli avversari a temere l’attacco smeraldino. Islamaj sfiora il pareggio, raggiunto al 36′ da Rossi. Il risultato non cambierà più e accontenta entrambe le squadre.

ARZACHENA (4-4-2): Ruzittu, Marinari, Arboleda, Gentile T., Bragagnolo; Santinon (28’st Petronelli), Islamaj, Galdean, Ponsat; Pozzebon (40’st Celin), Rossi. A disposizione: Cotardo, Peana, Sirigu, Gentile P., Mannoni, Carboni e Steri. Allenatore: Mauro Giorico.

VIS ARTENA (3-5-2): Manni; Montesi, Paolacci, Cataldi; Cericola, Chinappi, Sabelli, Sakaj (26’st Sarcone), Gori (35’st Palombi); Delgado, D’Alessandris (41’st Pagiaroli). A disposizione: Tocci, D’Angeli, Esposito e Ciotoli. Allenatore: Stefano Campolo.

ARBITRO: Vailati di Crema.

RETI: 8’st D’Alessandris, 36’st Rossi.

NOTE: Ammoniti Ruzittu (Arz), Islamaj(Arz), Paolacci(Vis Artena), Sakaj(Vis Artena) e Cataldi(Vis Artena), recupero 1′ primo tempo e 4′ secondo tempo.

MURAVERA – BUDONI Partita rinviata a causa del vento.

(Visited 15 times, 15 visits today)