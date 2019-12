Oro del Centro Sportivo Olbia Judo al 1′ Trofeo Italia

Il team ottiene anche un argento.

Al Primo Trofeo Italia di Judo, svoltosi al Pala-Pellicone di Ostia nei giorni scorsi, il team del Centro Sportivo Olbia Judo vince una medaglia d’oro e una d’argento coi Cadetti nella categoria di peso -55 kg rispettivamente con Nicolò Cadoni e Riccardo Dettori, ottenendo anche un quinto posto con Davide Di Gennaro nella categoria -60kg. Si trattava dell’ultima gara del 2019 per i cadetti, prima di alcuni importanti stage programmati per far progredire il bagaglio tecnico dei giovani atleti. Per i Senior del team appuntamento il 29 dicembre ad Alghero, dove Raimondo Degortes, categoria di peso -66kg, è stato convocato con la rappresentativa regionale per la gara internazionale a squadre a cui partecipano atleti provenienti da Italia, Ungheria, Moldavia, Romania e Russia.

Presente al Primo Trofeo Italia anche la Polisportiva Sharana Olbia, che ha ottenuto un argento con Giorgia Masala nella categoria di peso -44 kg.

