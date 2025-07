Afflusso record e biglietti del Red Valley finiti: ”Hanno donato comunque”

L’iniziativa di Avis Olbia e Red Valley è un successo.

Anche la seconda giornata dell’iniziativa tra Avis Olbia e Red Valley è stata un successo, tanto che i biglietti omaggio sono terminati. Tantissimi si sono recati al Centro Trasfusionale di Olbia per donare il sangue, mostrando una grande solidarietà.

”Abbiamo bruciato in poche ore la dotazione dei biglietti disponibile, ed è stato bellissimo assistere alla civiltà di coloro che non sono rientrati nell’elenco delle gratuità, ma non hanno protestato in alcun modo – ha dichiarato il presidente di Avis Olbia, Gavino Murrighile -. Segno tangibile che le persone non vanno a donare per avere un biglietto gratis ma perché crede nel bene comune. Meravigliosi donatori”.

”Un grazie speciale vada a tutto il personale sanitario e amministrativo del CT per l’enorme carico di lavoro che si è protratto ben oltre il normale orario di lavoro. E come al solito un ringraziamento vada alla squadra AVISOLBIA che dalle 7,30 alle 15,00 si è messa al servizio della comunità”, conclude Murrighile.

