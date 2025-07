Iniziativa Avis-Red Valley per ottenere i biglietti del festival

Si conferma la squadra Avis-Red Valley, per il secondo anno sarà possibile donare il sangue in varie zone della Sardegna e ottenere i biglietti. L’iniziativa nel 2022 e 2023 era nata dalla collaborazione tra Avis Olbia e gli organizzatori del festival. Quest’anno si conferma il progetto in grande dell’anno scorso, che partendo da Olbia coinvolge ora i donatori di tutta la Sardegna. Nel 2024 ci furono quasi 300 donatori con una raccolta di 125 litri di sangue. Quest’anno si va oltre, la raccolta arriva in tutte le zone della Sardegna con 12 centri coinvolti e 26 giornate per i donatori, dall’1 al 25 luglio. Per il 2025 sono 320 i biglietti omaggio destinati a chi donerà il suo sangue, ovviamente fino a esaurimento scorte nelle varie tappe.

Come ottenere il biglietto

“Per ottenere il biglietto, sarà necessario recarsi presso il luogo e orario indicato per ogni tappa e, dopo una verifica sanitaria da parte degli addetti sul posto, si potrà effettuare la propria donazione sanguigna. Le donazioni verranno effettuate in ordine di arrivo o su prenotazione fino al raggiungimento della capienza massima entro l’orario/giorno di termine indicato. Verranno accettati tutti i donatori maggiorenni che rispettano i requisiti indicati sul sito ufficiale dell’AVIS Sardegna.

Al termine dell’attività, sarà necessario indicare al personale indicato il nominativo e recapito e-mail dell’intestatario del biglietto omaggio, oltre alla preferenza della data del Festival. I biglietti vengono assegnati direttamente sul posto, in ordine di arrivo e fino a esaurimento disponibilità. L’intestatario riceverà il biglietto omaggio entro il 10 agosto al recapito indicato in fase di registrazione”.

L’organizzatore del Red Valley

“Come organizzazione, sposiamo con convinzione questa iniziativa da ormai tre anni, perché crediamo fortemente nella possibilità di unire il divertimento alla responsabilità sociale,, racconta l’organizzatore del Red Valley Festival, Luca Usai. “Lo scorso anno siamo riusciti a coinvolgere giovani da tutta la Sardegna, con il 61% dei donatori al di sotto dei 34 anni: un risultato che ci rende orgogliosi e che dimostra quanto il nostro pubblico sia attento e ricettivo nei confronti di temi così importanti. Anche per questo motivo, vista la grande risposta ottenuta e grazie alla preziosa collaborazione dell’AVIS Regionale Sardegna e di tutte le sedi Provinciali, quest’anno abbiamo deciso di mettere a disposizione un numero ancora maggiore di biglietti. L’obiettivo è quello di incentivare ulteriormente la partecipazione e portare nuovi soci donatori in tutta la regione, soprattutto nei mesi estivi, da sempre tra i più delicati per le raccolte di sangue”.

Il presidente di Avis Sardegna

“Anche quest’anno siamo pronti a vivere insieme l’evento musicale più atteso dell’estate, nella nostra amata isola”, afferma Vincenzo Dore, presidente Avis Sardegna. “Vogliamo ringraziare di cuore l’organizzazione del Red Valley per averci dato ancora una volta uno spazio importante, dove musica, divertimento e sensibilizzazione si incontrano, soprattutto per i giovani, i veri protagonisti di questa grande festa. Come molti sanno, la nostra regione, pur essendo generosa, ha ancora bisogno di più sangue, soprattutto per le tante persone affette da talassemia e dalle malattie autoimmuni che richiedono trasfusioni, specialmente d’estate. Con il contributo dei donatori, possiamo crescere, essere più presenti e sensibilizzare sempre di più su questo tema. Ci auguriamo che il nostro messaggio arrivi a tutti, affinché il nostro lavoro possa continuare nel tempo e supportare le strutture trasfusionali, per non far mai mancare il sangue a chi ne ha bisogno”.

Ecco il calendario del Red Blood Network:

CAGLIARI

Venerdì 18 luglio

@ Autoemoteca AVIS presso piazza dei Centomila (Cagliari)

dalle 07:30 alle 12:00

n°60 biglietti disponibili (15 per serata)* – fino a esaurimento scorte

*è necessaria la prenotazione al num. 070553002 (Whatsapp – Lun-Sab | 08:30-12:00)

contatto: cagliari.provinciale@avis.it

CARBONIA – IGLESIAS

Martedì 1 luglio

@ Sant’Antioco – Autoemoteca AVIS presso via Roma 39

dalle 08:00 alle 12:30

Venerdì 4 luglio

@ Musei – Autoemoteca AVIS presso via Garibaldi 15

dalle 08:00 alle 12:30

Venerdì 11 luglio

@ Narcao – Autoemoteca AVIS presso via Carbonia

dalle 08:00 alle 12:30

Mercoledì 23 luglio

@ Calasetta – Autoemoteca AVIS presso Lungomare Arenzano

dalle 08:00 alle 12:30

Venerdì 25 luglio

@ Carloforte – Autoemoteca AVIS presso Piazza Pegli

dalle 08:00 alle 12:30

n°28 biglietti disponibili (7 per serata) – fino a esaurimento scorte

contatto: avisprovincialeci@gmail.com

MEDIO CAMPIDANO

da martedì 1 a martedì 22 luglio

@ Centro Trasfusionale San Gavino Monreale

(presso Ospedale Nostra Signora di Bonaria, secondo piano, via Roma – San Gavino Monreale)

il martedì / giovedì / sabato dalle 08:00 alle 12:00

n°28 biglietti disponibili (7 per serata)* – fino a esaurimento scorte

*è necessaria la prenotazione al num. 0709378391 (Lun-Ven | 09:00-14:00) – fino a esaurimento disponibilità

contatto: 3491573918 – mediocampidano.provinciale@avis.it

NUORO

Giovedì 17 luglio

@ Autoemoteca AVIS presso piazza Vittorio Emanuele (Nuoro)

dalle 08:00 alle 12:00

n°28 biglietti disponibili (7 per serata)* – fino a esaurimento scorte

*è necessaria la prenotazione al num. 3408624672 (Roberta) e/o 3477251814 (Mariangela)

contatto: 3408624672 e/o 3477251814 – avispronu@gmail.com

OGLIASTRA

Martedì 8 e giovedì 10 luglio

@ Autoemoteca AVIS presso Sede Comunale AVIS Tortolì

dalle 08:00 alle 11:30

n°28 biglietti disponibili (7 per serata)* – fino a esaurimento scorte

*è necessaria la prenotazione al num. 3701281311 (Whatsapp – dalle 08:00 del 4 luglio)

contatto: 3701281311 – avistortoli@tiscali.it / avis.ogliastra@tiscali.it

ORISTANO

Lunedì 7, lunedì 14 e lunedì 21 luglio

@ Centro Trasfusionale Oristano

(Ospedale San Martino, piano terra, via Rockfeller 21 – Oristano)

dalle 08:00 alle 12:00

n°28 biglietti disponibili (7 per serata) – fino a esaurimento scorte

contatto: 3469549218 (Loredana) – segreteria@avisor.it

OLBIA – TEMPIO

Venerdì 4 e giovedì 17 luglio

@ Centro Trasfusionale Olbia

(Ospedale Giovanni Paolo II, piano terra, via Bazzoni – Sircana 2/2A – Olbia)

dalle 08:00 alle 12:00

n°60 biglietti disponibili (15 per serata) – fino a esaurimento scorte

contatto: 3933371836 – olbia.comunale@avis.it / avisot@tiscali.it

SASSARI

Martedì 8 e mercoledì 9 luglio

@ Autoemoteca AVIS presso Giardini Pubblici di Sassari

dalle 08:00 alle 12:00

n°60 biglietti disponibili (15 per serata) – fino a esaurimento scorte

contatto: 079250000 – info@avisprovincialesassari.it

