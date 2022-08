Come vedere l’evento di Olbia in 3.0

Il Red Valley Festival quest’anno approda nel metaverso. Lo storico evento ha deciso di rinnovarsi per creare un’esperienza ancora più ricca. L’organizzazione ha incontrato OOniverse, brand specializzato nella creazione di servizi digital e 3D, creando una collaborazione con l’intento comune di creare una più forte relazione con i fans.

Red Valley Plus, questo è il nome del progetto, offre una serie di esperienze e ha come “sede” il metaverso: in qualche minuto si potrà creare e personalizzare il proprio avatar e accedere facilmente, tramite browser, app mobile e visori 3D, allo spazio virtuale progettato per l’evento. Tra i tanti contenuti in anteprima si potrà visitare la riproduzione 3D del palco, le stanze dedicate alle varie giornate del festival e si potrà interagire in tempo reale con tutti i fan presenti.

E’ stata creata una collezione di NFT composta da pass digitali esclusivi che consentiranno ai possessori di accedere al backstage e incontrare l’artista preferito durante le giornate del Festival e si entrerà così a far parte di una ristretta community che continuerà a beneficiare di vantaggi e contenuti in anteprima anche in seguito all’evento.

Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza all’associazione La Cittadella della Povertà di Olbia. L’idea di base è rendere il fan un protagonista attivo che, utilizzando la realtà aumentata, potrà pubblicare sui social un proprio selfie utilizzando il filtro personalizzato Red Valley Plus e queste immagini andranno a comporre il Fans Wall posizionato nel palco all’interno del metaverso.

OOniverse è specializzata nella gestione di progetti Web 3.0 e per Red Valley si è occupata della strategia e della implementazione delle dinamiche interattive dell’evento, con l’obiettivo di creare una sempre più forte interazione tra l’evento fisico e quello digitale.