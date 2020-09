La precisazione della Lega.

“Nessun nome è stato indicato dalla Lega per ricoprire il mandato di assessore nel Comune di Olbia”. A chiarirlo è il coordinatore del partito Gianfranco Abeltino, smentendo il sostegno alle papabili alla carica, tra cui Monica Fois, nominata, alla fine, ieri, nuovo assessore allo Sport e Spettacolo.

“Le persone non sono mai state indicate dal coordinamento che si occupa di gestire il partito in Gallura”, chiarisce Abeltino, smorzando, come aveva fatto Fratelli d’Italia, l’ipotesi di un’intesa trasversale sul nome della nuova componente della giunta del sindaco Settimo Nizzi.

“Al momento la Lega prosegue il percorso di ascolto e gli incontri tra la gente per avere chiaro il quadro delle necessità sulle quali intervenire e poter indicare, al momento opportuno, le figure migliori”, conclude il coordinatore.

