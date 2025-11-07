Dolore a Olbia per la scomparsa di una donna: “Addio Renata”

Addio a Renata Spano.

Olbia in lutto per la scomparsa di una donna di 71 anni. Si chiamava Renata Spano la donna scomparsa recentemente in città. Sposata con quattro figli, la pensionata è volata via a causa di una malattia. La notizia ha portato molto dolore in città perché la donna era molto conosciuta.

Sono tanti i messaggi degli olbiesi in cui danno l’ultimo saluto alla 71enne stringendosi attorno al dolore della sua famiglia. Il funerale di Renata si terrà domani, 8 novembre, alle ore 16, nella Chiesa della Sacra Famiglia, partendo dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

