“Capisco più Sinner che i napoletani”: Bufera su Flavio Briatore

Il re del Crazy Pizza Flavio Briatore ha scatenato una polemica nazionale.

Il re della pizza a Porto Cervo ed ex proprietario del Billionaire, Flavio Briatore, ha scatenato una polemica nazionale a causa delle sue recenti dichiarazioni. A Realpolitik, programma condotto da Tommaso Labate su Rete4, l’imprenditore per elogiare Jannik Sinner e respingere considerazioni sulle sue origini ha detto “capisco più lui che i meridionali”. Immediata la polemica contro il proprietario del Crazy Pizza a Porto Cervo.

LEGGI ANCHE: Briatore vende il Billionaire di Porto Cervo e cambia nome

L’imprenditore ha insistito sull’immagine del numero 1 del tennis italiano, elogiandone la versatilità linguistica, ma si è lasciato andare a una gaffe contro i meridionali. La dichiarazione ha innescato una pronta e ironica replica del conduttore: “Me compreso direi, rischio di finire in quel calderone”. Briatore ha rincarato la dose con un esempio: “Ho degli amici napoletani, quando parlano dovrei avere i sottotitoli“. Nonostante abbia chiarito che loro sono italiani, la polemica è stata immediata ed è stato accusato di razzismo e ignoranza sul web.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui