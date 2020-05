Il cinema di Olbia nella Fase 2.

Non si sa quando e come riaprirà il cinema di Olbia. A comunicarlo il proprietario Luciano Lombardo. “Non sappiamo se riapriamo o no – ha detto il titolare del Cinema Teatro Olbia – e se cambiano le cose”.

I cinema, secondo il dcpm, apriranno il 15 giugno prossimo, ma con il distanziamento sociale e regole rigide che non consentono a molte attività di aprire nel breve tempo possibile.

Possibile che il cinema di Olbia resti chiuso tutta l’estate. I proprietari non sanno, infatti, se i battenti per la data prevista o se dovranno rimandare a settembre, finché non si potrà andare al cinema con gli amici o con la famiglia.

(Visited 69 times, 69 visits today)