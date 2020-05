La decisione del sindaco Nizzi.

Da lunedì anche ad Olbia aprono servizi alla persona ed esercizi commerciali previsti dall’ordinanza numero 20 del presidente della Regione. Negozi di abbigliamento e calzature, gioiellerie, profumerie e simili. Lo ha annunciato il sindaco Settimo Nizzi a seguito della pubblicazione da parte della Regione dell’indice Rt, il tasso di contagio.

“Dobbiamo stare tutti attenti altrimenti sarò costretto a ritirare l’ordinanza – ammonisce il primo cittadino -. Dobbiamo stare attenti a non creare assembramenti e lavarci le mani prima di entrare e quando si esce dai negozi che dovranno mettere a disposizione il gel disinfettante”.

“Dobbiamo anche abituarci ad andare in giro con la mascherina – prosegue Nizzi -. Non dobbiamo gettare a terra guanti e mascherine a terra una volta che li usiamo, anche per rispettare chi si comporta bene e li smaltisce, una volta arrivato a casa, nel bidone dell’indifferenziato”.

“Continuate a rispettare le regole, perchè se sbagliamo torniamo indietro e ci facciamo male da soli, non dobbiamo rischiare ed andare avanti conclude il sindaco -. Quando tutto finirà potremo tornare alla normalità, ma per adesso dobbiamo tenere comportamenti seri”.

