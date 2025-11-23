Riccardo Morandin muore a soli 29 anni, il ricordo a Olbia

Il ricordo di Riccardo Morandin a Olbia.

A un mese dalla morte di Riccardo Morandin, la città di Olbia si prepara a celebrarne il ricordo con una Messa prevista per domani, lunedì 24 novembre, alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Paolo apostolo. Il giovane, 29 anni, era diventato un punto di riferimento silenzioso per molti per la determinazione con cui aveva affrontato la malattia scoperta nel febbraio 2018, quando un semplice dolore al ginocchio aveva portato a una diagnosi terribile.

Secondo chi gli è stato vicino, Riccardo aveva scelto di non farsi travolgere dalla paura, continuando a impegnarsi nel lavoro e nella vita quotidiana, senza rinunciare a progetti e responsabilità nonostante gli interventi e le terapie. Nato a Treviso e diplomato come geometra all’istituto Palladio della stessa città, aveva prima collaborato nell’azienda di famiglia, per poi trasferirsi in Gallura, dove aveva costruito nuove abitudini e legami.

Negli ultimi mesi le sue condizioni si erano progressivamente aggravate, fino alla morte avvenuta il mese scorso nel comune del Veneto. Pur essendo originario del Nord Italia, da tempo si era stabilito in Gallura, dove era conosciuto e stimato. La celebrazione di domani, a Olbia, sarà l’occasione per ricordarne il coraggio e la riservatezza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui