Violento incidente ad Arzachena, le condizioni dei feriti

Le condizioni dei feriti nell’incidente ad Arzachena.

Le condizioni dell’uomo rimasto ferito ieri in un incidente sulla strada provinciale 14 ad Arzachena sono in miglioramento. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha coinvolto due auto con a bordo solo i rispettivi conducenti. Uno dei due è stato trasportato in ospedale per esami diagnostici, ma dopo alcune ore di osservazione è stato dimesso, confermando che non ha riportato lesioni gravi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 lungo la circonvallazione di Arzachena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno prestato il primo soccorso al ferito prima di affidarlo ai sanitari del 118. La squadra ha collaborato anche per mettere in sicurezza l’area, scongiurando ulteriori rischi per la circolazione. Presenti anche i carabinieri e la Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

