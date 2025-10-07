Le auto d’epoca invadono San Teodoro, successo per ”Roti Antichi in Gaddhura”

L’entusiasmante edizione di ”Roti Antichi in Gaddhura” in memoria di Giovanni Lai a San Teodoro.

Il Club Gallura Custom HD ASD, appassionato di moto custom e motori d’epoca, ha riportato indietro le lancette del tempo a San Teodoro con un emozionante raduno di auto d’epoca il 4 e 5 ottobre 2025. L’evento, tenutosi con il patrocinio del Comune, è stato dedicato alla memoria di Giovanni Lai, un giovane del luogo scomparso troppo presto e grande amante dei motori.

Le fiammanti vetture d’epoca hanno sfilato e sono state esposte nelle vie principali di San Teodoro, offrendo uno spettacolare “ritorno al passato” e celebrando l’importanza di questi mezzi nella Storia Automobilistica. Già da sabato 4 ottobre, numerosi equipaggi sono giunti per prendere parte a una cena offerta grazie alla generosa collaborazione dei commercianti locali. La mattina di domenica, le iscrizioni e l’esposizione sono proseguite in Piazza Gallura.

Dopo il tradizionale giro turistico, le auto sono rientrate per il pranzo convenzionato presso il “Ristorante da Lu Brutoni” nel centro di San Teodoro. La giornata si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti ai club e ai partecipanti. Sono stati premiati i Club Il Volante di Sassari, Circolo Gallurese di Olbia, Telti, San Gavino Monreale, e il Gruppo Ferrari capitanato da Gaias. Un omaggio speciale è andato all’auto più “vintage”, una splendida Fiat Topolino del 1950, e all’autista più anziano, Osvaldo Cugini di Calangianus, classe 1945. Dopo i ringraziamenti finali all’Amministrazione Comunale, agli sponsor e a tutti i partecipanti, il Club Gallura Custom HD ha dato l’arrivederci alla prossima edizione nel 2026.

